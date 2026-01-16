Veículos de Comunicação
Início Dourados

Janeiro Branco 2026

Campanha Janeiro Branco destaca a necessidade de refletir sobre o cuidado com a saúde mental

Kátia Kuratone

Entrevista com Clarice Peixoto representante do Instituto de Desenvolvimento Humano Janeiro Branco em Dourados. (Foto: Raíssa Vitória)
Entrevista com Clarice Peixoto representante do Instituto de Desenvolvimento Humano Janeiro Branco em Dourados. (Foto: Raíssa Vitória)

A entrevistada do Programa Microfone aberto desta sexta-feira (16), foi a enfermeira e representante do Instituto de Desenvolvimento Humano Janeiro Branco em Dourados, Clarice Peixoto, que falou sobre a importância da Campanha Janeiro Branco 2026.

“Com o tema “Paz – Equilíbrio – Saúde Mental”, a Campanha Janeiro Branco 2026, traz à tona a necessidade de desacelerar o ritmo de vida e cuidar da saúde mental”, explica.

Para isso, a iniciativa tem como objetivo promover reflexões, práticas e políticas públicas de valorização da atenção com o bem-estar. Neste ano, a principal mensagem é a importância de lidar com as pressões do dia a dia de uma forma mais equilibrada.

Confira a entrevista na íntegra:

