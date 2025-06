Campanha mobiliza agentes, sociedade e parceiros em prol de um trânsito mais seguro

A Agência Regional do Detran-MS de Dourados, por meio da Unidade Operacional de Fiscalização e Patrulhamento Viário (UOPDOS) e das agências de trânsito municipais, realizou uma série de ações integradas na região sul do Estado, em apoio à campanha Maio Amarelo 2025.

De acordo com o gerente da Agência Regional do Detran de Dourados, Aparecido Dias Duarte (Cidão), as ações tiveram como foco sensibilizar condutores, pedestres e ciclistas sobre a importância de adotar comportamentos responsáveis no trânsito. “Nosso objetivo é reforçar que a segurança no trânsito depende do comprometimento de todos. As ações educativas são fundamentais para salvar vidas e reduzir o número de sinistros”, destacou.

Os agentes de trânsito percorreram os municípios de Amambai, Caarapó, Deodápolis, Dourados, Glória de Dourados, Laguna Carapã e Nova Alvorada do Sul, levando conscientização sobre segurança viária à população. A programação incluiu abordagens educativas, apoio a eventos, entrevistas em rádios e TVs, palestras em escolas, empresas e associações, além da participação em cursos de capacitação e atividades voltadas à interação direta com a comunidade.

Mais de 3.300 pessoas foram alcançadas diretamente pelas atividades promovidas, fortalecendo o compromisso do Detran-MS com os municípios da região, além de estreitar parcerias com órgãos públicos, secretarias municipais e a sociedade civil.

O Detran-MS reforça que a campanha Maio Amarelo é um movimento internacional voltado à conscientização para a redução de mortes e lesões no trânsito, e que as ações educativas continuam sendo realizadas de forma permanente ao longo do ano.

*Com informações da assessoria