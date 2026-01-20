Canetas emagrecedoras estão na mira do combate ao contrabando da polícia em MS

O crescimento expressivo do transporte irregular de medicamentos utilizados no tratamento da obesidade e do sobrepeso nas rodovias estaduais, acendeu o alerta das forças de segurança vinculadas à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), que têm intensificado, nos últimos meses, as apreensões desse tipo de produto, popularmente conhecido como “caneta emagrecedora”.

As mercadorias, em sua maioria oriundas do Paraguai, são frequentemente interceptadas durante ações de fiscalização na região de fronteira por equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).

Segundo um levantamento da Sejusp, desde 2025, já foram apreendidas mais de 3 mil caixas desse tipo de produto, cada uma contendo, em média, quatro unidades do medicamento. Somente na primeira quinzena de 2026, 189 caixas foram retiradas de circulação nas rodovias estaduais, evidenciando a continuidade e a intensidade dessa modalidade criminosa.

“Essas canetas têm sido encontradas em meio a cargas de descaminho e contrabando. Por se tratar de um produto que não possui autorização de importação pelos órgãos reguladores do país, a entrada é considerada crime de contrabando. Conforme previsto em lei, o responsável é autuado, o material é apreendido e encaminhado à Polícia Federal e, posteriormente, à Receita Federal, para os procedimentos legais”, detalhou o comandante do DOF, Tenente-Coronel Wilmar Fernandes.

Ele explica que as apreensões das canetas emagrecedoras ocorrem, em sua maioria, durante ações de combate a crimes transfronteiriços, especialmente contrabando e descaminho. Segundo ele, os produtos ilegais costumam ser transportados junto a outras mercadorias, como eletrônicos, perfumes e cigarros, na tentativa de burlar a fiscalização.

Uma das ocorrências que chamaram a atenção nesta primeira quinzena de 2026 foi registrada durante uma abordagem realizada por equipes do BPMRv na rodovia MS-386, em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã, quando os policiais localizaram os produtos ocultos no compartimento do estepe de um veículo.

O comandante do BPMRv, Tenente-Coronel Vinícius de Souza Almeida, destaca que, diante do aumento desse tipo de crime, o batalhão tem reforçado a presença ostensiva e as fiscalizações nas rodovias estaduais, especialmente nos trechos próximos à fronteira.

“Temos percebido que os responsáveis adotam estratégias cada vez mais sofisticadas para tentar ocultar as mercadorias, utilizando compartimentos escondidos e até o estepe dos veículos. Ainda assim, a rotina operacional, a observação atenta durante as abordagens e a experiência das equipes possibilitam a localização desses produtos e a retirada deles de circulação”, afirmou.

O secretário-executivo de Segurança Pública, Wagner Ferreira da Silva, reforça que o enfrentamento ao transporte ilegal de canetas emagrecedoras integra uma estratégia mais ampla de combate aos crimes transfronteiriços no Estado. “As forças de segurança de Mato Grosso do Sul estão atentas a essa nova dinâmica criminosa e atuam de forma integrada para coibir a entrada de produtos ilegais no território estadual. Além de configurar crime, esse tipo de mercadoria representa risco direto à saúde da população quando utilizado sem prescrição médica, o que torna ainda mais necessária a intensificação das ações de fiscalização, especialmente nas regiões de fronteira e nos principais corredores rodoviários”, destacou. (Com informações da assessoria)