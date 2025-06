Capacitação gratuita aplica neurociência na fidelização de clientes

A Rádio Massa FM acompanhou na manhã desta quarta-feira (11) o “Despertar para o Trabalho”, programa de capacitação profissional e pessoal oferecida gratuitamente pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), mensalmente, para colaboradores de empresas associadas. Desta vez a palestra ficou a cargo do professor, escritor e palestrante, Salles Junior.

Conhecido por seu estilo dinâmico, conteúdo transformador e larga experiência com treinamentos corporativos, Salles Junior possui uma trajetória consolidada no desenvolvimento humano e treinamentos voltados para resultados, que já impactou milhares de pessoas em todo o Brasil.

No “Despertar para o Trabalho” ele trouxe a palestra “Transformando Clientes em Fãs: os Segredos da Neurociência para o Sucesso Empresarial”, que além de capacitar, promoveu reflexões profundas sobre comportamento, relacionamento com o cliente e estratégias para fidelização a partir da ciência.

O “Despertar para o Trabalho” é um projeto mensal da ACED que busca inspirar empresários, colaboradores e profissionais de todas as áreas logo no início do dia. A ação conta com o apoio da Anhanguera, Sicoob Centro-Sul MS e Unigran, e tem contribuído para fortalecer o ambiente de negócios local com conteúdo relevante e networking qualificado.

Salles Junior também participou do programa Microfone Aberto, acompanha a entrevista na íntegra: