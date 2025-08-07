Capacitação profissional traz especialista pra falar sobre vendas

A próxima edição do Despertar para o Trabalho, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), já tem data marcada, será no dia 13 de agosto, a partir das 7h, no auditório da ACED. O evento trará o professor, empresário e comunicador Paulo José Budny, com a palestra “Comunicação que encanta! Como vender mais encantando seus clientes”.

Com uma abordagem dinâmica e inspiradora, Budny vai compartilhar estratégias para transformar a comunicação em uma poderosa ferramenta de vendas. A proposta é mostrar como a forma de se comunicar pode influenciar diretamente na experiência do cliente e, consequentemente, nos resultados de qualquer negócio.

A participação no evento é gratuita e aberta ao público, especialmente empresários, colaboradores e profissionais interessados em desenvolvimento pessoal e profissional. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo site da ACED, através do link: bit.ly/4lZTmaI .

O Despertar para o Trabalho é uma iniciativa mensal que tem como objetivo promover a capacitação de profissionais logo no início da jornada de trabalho, com conteúdos práticos, motivacionais e voltados ao crescimento nos negócios. A ação já é tradicional entre os associados e vem se consolidando como uma oportunidade de aprendizado e networking.

A realização é da ACED com patrocínio da Anhanguera, Sicoob Centro Sul MS e Unigran. Participe e comece o dia com inspiração e conhecimento.