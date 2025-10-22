Caravana da Castração já recebeu mais de 4.500 inscrições em Dourados

Dourados vai receber a Caravana da Castração nos dias 3 a 12 de novembro. A estrutura será montada no estacionamento do Estádio Frédis Saldívar, o Douradão, com todo suporte oferecido pela Prefeitura para que os médicos veterinários, os assistentes, os tutores e, principalmente, os pets encontrem um ambiente tranquilo e acolhedor.

Serão agendadas 1.500 castrações, entre cães e gatos, em dois turnos diários. A Caravana é resultado de parceria entre a Prefeitura de Dourados e Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal (Suprova) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

“A resposta da população tem sido extraordinária. Já ultrapassamos 4.500 inscrições e, ao final da Caravana, teremos 1.500 animais devidamente atendidos. Isso mostra o quanto Dourados abraçou essa causa. É um momento histórico, em que o cuidado com os pets e a saúde animal se unem à consciência cidadã”, enfatiza o coordenador de Políticas Públicas sobre Animais Domésticos e Silvestres, Lucas Gargantini.

O prefeito Marçal Filho reforça que a Caravana da Castração é um símbolo de inclusão e cuidado. “Sabemos que nem todos os tutores têm condições de custear uma cirurgia particular, que pode ultrapassar R$ 1.200. Por isso, nossa gestão tem o compromisso de garantir acesso gratuito e digno à castração. Estamos cuidando da saúde dos animais e também da saúde das pessoas, prevenindo zoonoses e promovendo qualidade de vida”, concluiu o prefeito.

Cadastro obrigatório

Os tutores interessados devem realizar o cadastro obrigatório no site http://www.sigpet.ms.gov.br , onde é possível registrar até três animais por CPF.

ONGs e protetores independentes podem cadastrar até 25 animais. O agendamento das cirurgias ocorrerá nos dias 1º e 2 de novembro, exclusivamente para quem já estiver com o cadastro validado pela Suprova.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os canais de atendimento disponíveis são o telefone (67) 98193-0188, com Lucas Gargantinie ou pelo e-mail [email protected] .

Confira as datas de agendamento on-line e de atendimento para região Sul:

Itaporã: 23 e 24 de outubro (agendamento: 22 de outubro)

Douradina: 26 de outubro (agendamento: 25 de outubro)

Ponta Porã: 28 a 31 de outubro (agendamento: 27 de outubro)

Dourados: 3 a 12 de novembro (agendamento: 1 e 2 de novembro)

Fátima do Sul: 14 e 15 de novembro (agendamento: 13 de novembro)

Glória de Dourados: 17 de novembro (agendamento: 16 de novembro)

Ivinhema: 19 a 22 de novembro (agendamento: 18 de novembro)

Deodápolis: 24 de novembro (agendamento: 23 de novembro)

Caarapó: 26 a 29 de novembro (agendamento: 25 de novembro)

Laguna Carapã: 14 de dezembro (agendamento: 13 de dezembro)

Vicentina: 16 de dezembro (agendamento: 15 de dezembro)