Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

NATAL ENCANTADO

Caravana de natal da Coca-Cola chega a Dourados nesta quarta-feira

Jhonatan Xavier

A partir das 20 horas, atração percorrerá avenidas centrais, encantando crianças, jovens e adultos que visitam a Praça Antônio João / Foto: Divulgação
A partir das 20 horas, atração percorrerá avenidas centrais, encantando crianças, jovens e adultos que visitam a Praça Antônio João / Foto: Divulgação

O Natal Encantado Dourados ganha um toque especial na noite desta quarta-feira, 17 de dezembro, com a passagem da Caravana de Natal Coca-Cola que chega à cidade para agregar mais brilho e magia natalina aos festejos da cidade. As avenidas centrais e de alguns bairros vão receber o comboio de caminhões que iluminam ruas e envolve crianças, jovens e adultos com o tema “Pegue uma Coca-Cola e Viva o Natal”.

O roteiro da Caravana inicia no supermercado Leve Max, na região do Monumento ao Colono (Mão do Braz), percorre vários bairros, até a Rua General Osório, no BNH 4º Plano, dali segue rumo à Avenida Marcelino Pires e vai até à Praça Antônio João, onde será recebida pelo prefeito Marçal Filho e a secretária municipal de Cultura Gisella Melo Dourado.

A Caravana de Natal da Coca-Cola transforma ruas, praças e centros comerciais em um cenário mágico, cheio de luzes, estrelas e a presença icônica do Papai Noel da Coca-Cola, que faz festa da criançada. O evento oferece uma experiência visual especial, com carros iluminados e decoração natalina, incentivando a interação das crianças e registrando momentos especiais em família.

A caravana já é uma tradição entre as pessoas, é composta por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

ATRAÇÕES MUSICAIS
As atrações do Natal Encantado continuam levando grande público à Praça Antonio João. A agenda musical deste fim de semana terá Roda de Chamamé, na sexta-feira (19), a partir das 19h30, além de Surungo Bueno, às 21h e o grupo SomStyllo, às 22h30. No sábado (20), data que integra a programação especial de aniversário de Dourados, as atrações começam às 18h com o espetáculo infantil Batucando Histórias. Às 20h, o Samba Pop anima o público e, às 22h, o grupo campo-grandense Lendas 67 encerra a noite.

Já no domingo (21), a partir das 19h30, a atração será a Banda NHS. Às 21h, o grupo Forrodiando leva o ritmo nordestino à praça. Na segunda-feira (22), os shows começam às 19h30 com Léo Verão, seguem às 21h com Cordel e encerram às 22h com o grupo douradense Postal Sul.

O encerramento da programação musical acontece no dia 23 de dezembro, com apresentações de Vokalika, às 19h30, Zé Valente e Banda, às 21h, e Não Tem Hora, às 22h30.

Além dos shows, o Natal Encantado transformou a Praça Antônio João em um dos principais pontos de convivência e comércio de Dourados. A roda-gigante de 26 metros, a árvore gigante de LED, visível da Avenida Marcelino Pires, os túneis iluminados, a decoração temática e a ampla praça de alimentação reforçam o clima de magia, lazer e celebração do Natal na cidade.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Inscrições on-line seguem até esta quarta-feira (17) / Foto: Arquivo/Malu Pessota/MEC/Reprodução

PRAZO

Termina hoje as inscrições do processo seletivo para professores das escolas indígenas

Termina nesta quarta-feira (17), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Indígena de formação de cadastro reserva para contratação temporária de professores, realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). A oportunidade é para professores habilitados para atuação nas unidades escolares indígenas da Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 2026. Segundo as informações divulgadas […]