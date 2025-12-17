Caravana de natal da Coca-Cola chega a Dourados nesta quarta-feira

O Natal Encantado Dourados ganha um toque especial na noite desta quarta-feira, 17 de dezembro, com a passagem da Caravana de Natal Coca-Cola que chega à cidade para agregar mais brilho e magia natalina aos festejos da cidade. As avenidas centrais e de alguns bairros vão receber o comboio de caminhões que iluminam ruas e envolve crianças, jovens e adultos com o tema “Pegue uma Coca-Cola e Viva o Natal”.

O roteiro da Caravana inicia no supermercado Leve Max, na região do Monumento ao Colono (Mão do Braz), percorre vários bairros, até a Rua General Osório, no BNH 4º Plano, dali segue rumo à Avenida Marcelino Pires e vai até à Praça Antônio João, onde será recebida pelo prefeito Marçal Filho e a secretária municipal de Cultura Gisella Melo Dourado.

A Caravana de Natal da Coca-Cola transforma ruas, praças e centros comerciais em um cenário mágico, cheio de luzes, estrelas e a presença icônica do Papai Noel da Coca-Cola, que faz festa da criançada. O evento oferece uma experiência visual especial, com carros iluminados e decoração natalina, incentivando a interação das crianças e registrando momentos especiais em família.

A caravana já é uma tradição entre as pessoas, é composta por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

ATRAÇÕES MUSICAIS

As atrações do Natal Encantado continuam levando grande público à Praça Antonio João. A agenda musical deste fim de semana terá Roda de Chamamé, na sexta-feira (19), a partir das 19h30, além de Surungo Bueno, às 21h e o grupo SomStyllo, às 22h30. No sábado (20), data que integra a programação especial de aniversário de Dourados, as atrações começam às 18h com o espetáculo infantil Batucando Histórias. Às 20h, o Samba Pop anima o público e, às 22h, o grupo campo-grandense Lendas 67 encerra a noite.

Já no domingo (21), a partir das 19h30, a atração será a Banda NHS. Às 21h, o grupo Forrodiando leva o ritmo nordestino à praça. Na segunda-feira (22), os shows começam às 19h30 com Léo Verão, seguem às 21h com Cordel e encerram às 22h com o grupo douradense Postal Sul.

O encerramento da programação musical acontece no dia 23 de dezembro, com apresentações de Vokalika, às 19h30, Zé Valente e Banda, às 21h, e Não Tem Hora, às 22h30.

Além dos shows, o Natal Encantado transformou a Praça Antônio João em um dos principais pontos de convivência e comércio de Dourados. A roda-gigante de 26 metros, a árvore gigante de LED, visível da Avenida Marcelino Pires, os túneis iluminados, a decoração temática e a ampla praça de alimentação reforçam o clima de magia, lazer e celebração do Natal na cidade.