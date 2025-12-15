Veículos de Comunicação
Início Dourados

Natal Encantado

Caravana de Natal da Coca-Cola está de volta no dia 17 em Dourados

Kátia Kuratone

A atração vai percorrer 93 municípios nos Estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, entre 12 de novembro e 23 de dezembro, impactando mais de 63 milhões de pessoas. (Divulgação)
A Caravana de Natal Coca-Cola está de volta nesta quarta-feira (17) pelas avenidas centrais de Dourados. O comboio de caminhões que iluminam ruas e envolve crianças, jovens e adultos terá o tema “Pegue uma Coca-Cola e Viva o Natal” e mais uma vez promete transformar as ruas, as praças e os centros comerciais em um cenário mágico, cheio de luzes, estrelas e a presença icônica do Papai Noel da Coca-Cola, em um fundo vermelho que já é sinônimo de festa.

Percorrendo diversas cidades brasileiras, com rotas que incluem pontos de referência como shoppings, supermercados e praças públicas, o evento oferece uma experiência visual especial, com carros iluminados e decoração natalina, incentivando a interação das crianças e registrando momentos especiais em família.

A caravana já é uma tradição entre as pessoas. “A expectativa pela passagem dos caminhões da Coca-Cola, a proximidade com o público e o alcance que temos ao percorrer tantos locais formam uma experiência inconfundível, que só a Caravana de Natal consegue proporcionar”, afirma Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil. “Neste ano aumentamos o número de cidades no roteiro e vamos compartilhar momentos mágicos com ainda mais pessoas”, completa.

Sete Estados recebem a Caravana

A atração vai percorrer 93 municípios nos Estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, entre 12 de novembro e 23 de dezembro, impactando mais de 63 milhões de pessoas.

A edição de 2025 traz novidades que reforçam o compromisso da companhia com a inclusão e a sustentabilidade. Será realizada uma ação de audiodescrição, na qual um link é disponibilizado permitindo que pessoas com deficiência visual acompanhem os momentos mais marcantes da experiência em tempo real.

 Ambas as caravanas têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina. A Caravana faz parte da programação do Natal Encantado Dourados.

Para este ano, a atração manteve a parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, que escalou o maior Volkswagen do mundo, o caminhão Meteor 29.530 para formar as comitivas que vão espalhar a magia do Natal por sete estados. A Caravana de Natal faz parte das ações da Coca-Cola FEMSA Brasil para a data e traz o mote “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”.

A Caravana de Natal também vai reforçar um dos pilares prioritários da Coca-Cola FEMSA Brasil: a sustentabilidade. A atração terá suas emissões compensadas em cerca de 124 toneladas de CO₂, por meio do apoio ao projeto CarbonFair. Com essa iniciativa, o evento recebe o selo de Evento Neutro, concedido pela Eccaplan, empresa especializada em soluções ambientais. “A sustentabilidade está presente em tudo o que fazemos, e no Natal não poderia ser diferente”, enfatiza afirma Fabiana Taislam, head de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil. “Nesta edição, compensaremos o equivalente a mais de 740 árvores em créditos de carbono, transformando a Caravana em um evento com emissões neutralizadas e reafirmando nosso compromisso com o meio ambiente”, completa. (Com informações da Assecom)

