Carga de 2,6 toneladas de maconha é apreendida em caminhão em Nova Alvorada

Um caminhão Mercedes-Benz, cor branca, carroceria tipo baú, carregado com 2.600 quilos de maconha foi apreendido por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) nesta quarta-feira (24), em Nova Alvorada do Sul. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante.

Segundo a polícia, os militares chegaram até o carregamento após receberem informações de que o veículo havia saído de Dourados transportando entorpecentes, em meio a uma carga de silagem. Em diligências, os policiais localizaram o caminhão no pátio de um posto de combustíveis, às margens da BR-267.

O condutor confirmou que carregou a carga em Dourados com destino a São Paulo (SP). O prejuízo ao crime foi estimado em aproximadamente R$ 5,6 milhões. O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira), em Dourados.