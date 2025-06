Carga de celulares contrabandeados avaliada em mais de R$ 1,6 milhão é apreendida pela DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um veículo VW Gol, de cor cinza, carregado com mais de 600 celulares, em Laguna Carapã. Na ação, ninguém foi preso.

De acordo com informações policiais, os militares faziam patrulhamento na MS-379, área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor do Gol, que não obedeceu e empreendeu fuga.

Durante acompanhamento, após aproximadamente cinco quilômetros, o suspeito abandonou o veículo e fugiu em meio a mata. Os policiais fizeram busca nas imediações, porém, ninguém foi localizado.

No interior do automóvel foram encontrados 617 aparelhos de telefone celular, avaliados em aproximadamente R$ 1,6 milhão. A ocorrência e o veículo foram entregues na Receita Federal, em Ponta Porã.

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

*Com informações da assessoria