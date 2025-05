Carga de cigarros contrabandeados apreendida em área rural é avaliada em R$ 1,4 milhão

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um caminhão Mercedes-Benz, de cor azul, carregado com 25 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, na região rural do município de Mundo Novo. Na ação, que aconteceu no sábado (3), ninguém foi preso.

Segundo informações policiais, os militares do DOF realizavam patrulhamento pela área rural do município, quando visualizaram o momento em que o condutor do caminhão abandonou o veículo e correu para plantação, às margens da estrada.

O motorista do caminhão não foi localizado. Durante busca veicular, foram encontradas diversas caixas de cigarros contrabandeados, avaliados em R$ 1,4 milhão. O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal de Mundo novo.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).