Carga de cocaína avaliada em R$ 5 milhões saiu de Dourados e foi apreendida em SP

Kátia Kuratone

O motorista, de 52 anos, foi preso em flagrante e declarou que havia carregado a droga em Dourados. Além da droga, armas e munições de uso restrito também foram apreendidas. (Foto: Divulgação/ PMSP)
O motorista, de 52 anos, foi preso em flagrante e declarou que havia carregado a droga em Dourados. Além da droga, armas e munições de uso restrito também foram apreendidas. (Foto: Divulgação/ PMSP)

A Polícia Rodoviária de São Paulo realizou a apreensão de uma carga de aproximadamente 270,35 kg de cocaína, avaliada em mais de R$ 5 milhões, na rodovia SP-270 (Raposo Tavares), no município de Palmital.

Durante uma abordagem de rotina, um caminhão carregado com etanol foi interceptado e nele foi encontrado 250 tabletes de drogas, sendo 200 tabletes de pasta base de cocaína com peso 213,650 quilos e 50 tabletes de cocaína com o peso 56,700 quilos, que totalizaram o peso de 270,350 quilos.

O motorista, de 52 anos, foi preso em flagrante e declarou que havia carregado a droga em Dourados. Além da droga, armas e munições de uso restrito também foram apreendidas. À polícia, o condutor informou que levaria a droga até Paulínia (SP).

Preso em flagrante, ele acabou encaminhado à Cadeia Pública de Lutécia (SP), enquanto os dois semirreboques carregados de Etanol encaminhados ao pátio do Base do Policiamento Rodoviário de Assis (SP).

