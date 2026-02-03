Veículos de Comunicação
Início Dourados

Crimes de descaminho

Carga de medicamentos para emagrecimento é interceptada em Dourados

Kátia Kuratone

A apreensão ocorreu nesta terça-feira (3), durante uma fiscalização em Dourados, quando policiais federais abordaram um veículo procedente de Ponta Porã. (Divulgação/Receita Federal)
A apreensão ocorreu nesta terça-feira (3), durante uma fiscalização em Dourados, quando policiais federais abordaram um veículo procedente de Ponta Porã. (Divulgação/Receita Federal)

Uma ação conjunta da Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em Mato Grosso do Sul (DELEFAZ/MS) com a Receita Federal resultou em mais uma apreensão de medicamentos para emagrecimento, aparelhos eletrônicos e perfumes introduzidos irregularmente no país.

A apreensão ocorreu nesta terça-feira (3), durante uma fiscalização em Dourados, quando policiais federais abordaram um veículo procedente de Ponta Porã.

No automóvel, foram localizados diversos produtos de origem estrangeira desacompanhados da documentação legal exigida, caracterizando a entrada irregular das mercadorias no território nacional.

O condutor foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de descaminho e importação irregular de medicamentos.

A atuação integrada da Polícia Federal e da Receita Federal tem como objetivo coibir a sonegação fiscal, a concorrência desleal e os crimes contra a ordem tributária e aduaneira no Estado de Mato Grosso do Sul. (Com informações da assessoria)

