Carreata da Invasão Massa FM percorre principais avenidas de Dourados

Na tarde desta terça-feira (13), a Invasão Massa FM continuou por Dourados com uma grande carreata pelas avenidas Marcelino Pires, Weimar Gonçalves Torres, Joaquim Teixeira Alves, Presidente Vargas e Ponta Porã.

O famoso “Busão da Massa”, acompanhado de caminhonetes da rede Massa FM, foi conduzido com muita animação e chamando a atenção da população pelo Centro da cidade.

Na locução, a equipe anunciou a campanha promocional “Casa dos Sonhos”, que sorteará três casas completas, com móveis, eletrodomésticos, energia solar, internet, sistema de vigilância e um vale-compras para um ano inteiro. As residências serão entregues uma em Campo Grande, outra em Dourados e mais uma em Três Lagoas, totalizando mais de R$ 1,5 milhão em prêmios.

“Além da grande audiência e relevância que a rádio em pouco tempo conquistou em Dourados, com credibilidade, qualidade de música e informação, agora estamos apresentando a promoção que sorteará uma casa completa, mobiliada, com energia solar, vale compras e internet na cidade. O Grupo de Comunicação RCN vem com força, além de trazer essa qualidade de rádio para essa região, para Dourados especificamente, vem também agora com a oportunidade de sortear uma casa completa para um morador da cidade. Dificilmente você vê algum grupo de comunicação fazendo um tipo de ação desse porte. Estamos muito satisfeitos, felizes com a receptividade de Dourados“, destaca Rodrigo Lopes, diretor comercial do Grupo RCN.

Nesta quarta-feira (14), a equipe da Massa FM continuará percorrendo Dourados para anunciar a força dessa união e convidando novos parceiros para participarem da maior promoção do Centro-Oeste: ‘A Casa dos Sonhos’.