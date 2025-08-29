Veículos de Comunicação
Início Dourados

Enfrentamento à violência contra a mulher

Carreata do Agosto Lilás terá saída próximo ao Parque do Lago

Kátia Kuratone

Acontece neste sábado (31), a partir das 14h, a carreata de encerramento da campanha Agosto Lilás. (Divulgação)

Acontece neste sábado (31), a partir das 14h, a carreata de encerramento da campanha Agosto Lilás. A concentração será no prolongamento da Avenida Marcelino Pires, próximo ao Parque Antenor Martins, de onde os veículos seguirão até a Praça do Cinquentenário.

O ato marca o fim de um mês inteiro de atividades voltadas para a conscientização da sociedade, a mobilização contra a violência doméstica e o fortalecimento da rede de acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência.

A coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Carolina Prates, reforça o convite para a participação da comunidade. “Este é um momento de união, que encerra um mês intenso de ações dedicadas ao aperfeiçoamento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher”, ressaltou. “Convidamos todos a se vestir de lilás ou roxo ou como se sentirem a vontade e somar forças neste grande movimento” destacou.

Durante o mês de agosto, a Coordenadoria realizou palestras, blitz educativas, dinâmicas em escolas, empresas e espaços públicos, aproximando a população do debate sobre a violência de gênero e os mecanismos de proteção disponíveis.

De acordo com o Monitor da Violência Contra a Mulher, iniciativa do Poder Judiciário que reúne dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, Mato Grosso do Sul registrou, somente em 2025, 25 casos de feminicídio, o que reforça a necessidade de políticas públicas e mobilizações como o Agosto Lilás.

