Carreata marca encerramento da Campanha Agosto Lilás

O Programa Microfone Aberto desta quinta-feira (28) recebeu a coordenadora do Centro de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica/Viva Mulher, Kelly Wengrat, que falou sobre os trabalhos desenvolvidos em Dourados em proteção às mulheres, além da programação de encerramento da campanha “Agosto Lilás”.

Kelly destaca que Dourados possuí uma rede de ação com serviços integrados e gratuitos para a proteção da mulher. A Rede de Enfretamento é composta por vários serviços especializados. A Delegacia da Mulher é o local onde a mulher pode fazer a denúncia e pedir mediada protetiva, mas em muito casos a vítima de violência não se sentem à vontade para denunciar, no primeiro momento, então ela pode procurar o Viva Mulher.

“Lá dispomos de psicólogas, assistentes sociais e outros profissionais. É um serviço porta aberta, de segunda a sexta das 7h às 13h, onde a mulher pode ir sem encaminhamento. Ela será atendida e orientanda, para compreender se ele é vítima de violência e saber os serviços que podem ajuda-la”, explica.

O ano de 2025, até o momento, já registrou a triste estatística de 23 mulheres vítimas de feminicídio no Mato Grosso do Sul. A campanha Agosto Lilás, de conscientização e combate à violência contra a mulher termina nessa semana e, para marcar o encerramento em Dourados, será realizado no sábado, dia 30, uma carreata pela Avenida Marcelino Pires, às 14h, com saída do Parque Antenor Martins. A organização pede para quem for participar, usando roupas e acessórios lilás ou roxo.

A campanha Agosto Lilás busca informar a população sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher, incluindo a física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Além disso, visa divulgar os canais de denúncia, como o Disque 180 e o 190, e promover a conscientização sobre a importância de combater a violência de gênero em todas as suas formas.

Confira a entrevista na íntegra: