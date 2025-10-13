Veículos de Comunicação
Carreta da Saúde vai atender servidores da segurança pública em Dourados

Kátia Kuratone

A unidade móvel ficará estacionada em frente à Delegacia Regional da Polícia Civil, oferecendo uma série de atendimentos gratuitos. (Foto: Saul Schramm)
A unidade móvel ficará estacionada em frente à Delegacia Regional da Polícia Civil, oferecendo uma série de atendimentos gratuitos. (Foto: Saul Schramm)

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), por meio do Centro de Atenção Biopsicossocial (CABS), promove nos dias 15, 16 e 17 de outubro mais uma edição do projeto Carreta da Saúde em Dourados.

A unidade móvel ficará estacionada em frente à Delegacia Regional da Polícia Civil, oferecendo uma série de atendimentos gratuitos e exclusivos aos profissionais das forças de segurança pública, entre eles policiais civis e militares, peritos e bombeiros militares.

Serão disponibilizados serviços médicos, odontológicos, oftalmológicos, audiométricos, psicológicos e terapias complementares, como a aplicação de florais. O objetivo é promover o cuidado integral com a saúde física e mental dos profissionais que atuam diariamente na linha de frente da segurança pública.

Os servidores que necessitarem de correção visual também receberão óculos de grau gratuitamente.

Carreta da Saúde

Essa é a segunda vez que Dourados recebe a estrutura da Carreta da Saúde. O projeto foi lançado no município em novembro de 2024 e, desde então, já realizou mais de 3,4 mil atendimentos em seis cidades do Estado: Dourados, Mundo Novo, Ponta Porã, Corumbá, Porto Murtinho e Bela Vista.

Fruto de um convênio entre a Sejusp e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), a iniciativa tem se consolidado como uma importante ferramenta de valorização dos profissionais da segurança pública, ao garantir acesso descentralizado a serviços de saúde em diferentes regiões do Estado. (Com informações da assessoria)

Serviço: Local: Rua Coronel Ponciano, 400 (em frente à Delegacia Regional). Datas: 15, 16 e 17 de outubro. Horário: das 8h às 17h

