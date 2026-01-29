Carro de luxo avaliado em mais de R$ 300 mil é apreendido pela polícia

Um veículo Jaguar F-Pace, de cor preta, com registro de busca e apreensão foi recuperado por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na tarde desta quarta-feira (28). A ação ocorreu durante patrulhamento urbano no centro de Iguatemi – cidade localizada a 190 km de Dourados.

Segundo informações da polícia, a equipe realizava policiamento na região quando visualizou o automóvel e após checagem nos sistemas policiais, foi constatada uma restrição de busca e apreensão. O condutor e o veículo, avaliado em aproximadamente R$ 315 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi.

Durante a abordagem, o condutor alegou desconhecer a restrição e afirmou que a compra e transferência do automóvel haviam ocorrido de forma regular.

Serviço – O DOF mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas, pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.