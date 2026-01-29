Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

DOF

Carro de luxo avaliado em mais de R$ 300 mil é apreendido pela polícia

Kátia Kuratone

O condutor e o veículo, avaliado em aproximadamente R$ 315 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi. (Divulgação/DOF)
O condutor e o veículo, avaliado em aproximadamente R$ 315 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi. (Divulgação/DOF)

Um veículo Jaguar F-Pace, de cor preta, com registro de busca e apreensão foi recuperado por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na tarde desta quarta-feira (28). A ação ocorreu durante patrulhamento urbano no centro de Iguatemi – cidade localizada a 190 km de Dourados.

Segundo informações da polícia, a equipe realizava policiamento na região quando visualizou o automóvel e após checagem nos sistemas policiais, foi constatada uma restrição de busca e apreensão. O condutor e o veículo, avaliado em aproximadamente R$ 315 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi.

Durante a abordagem, o condutor alegou desconhecer a restrição e afirmou que a compra e transferência do automóvel haviam ocorrido de forma regular.

Serviço – O DOF mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas, pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Em entrevista do quadro Vitrine de Negócios, os gerentes comerciais da Engepar, Wagner Demitri Junior e Otávio Cassimiro falaram sobre o pré-lançamento da terceira fase do Residencial Piemonte, em Dourados. (Foto: Raíssa Vitória)

ENTREVISTA

Engepar promove pré-lançamento da terceira fase do empreendimento Piemonte em Dourados

Em entrevista do quadro Vitrine de Negócios, do Programa Microfone Aberto, os gerentes comerciais da Engepar, Wagner Demitri Junior e Otávio Cassimiro falaram sobre o pré-lançamento da terceira fase do Residencial Piemonte, em Dourados. Os gerentes também destacam o sucesso das fases anteriores, a infraestrutura crescente da região sudoeste, Vila Toscana e as condições facilitadas […]
A solenidade marcou a posse de 233 novos servidores públicos. (Fotos: A. Frota)

NOMEAÇÃO

Servidores aprovados em concurso realizado em 2023 são empossados em Dourados

Os profissionais aprovados no concurso público de prova de títulos de 2023 foram empossados pela Prefeitura de Dourados. No total foram empossados 233 servidores, sendo 219 professores de apoio pedagógico para Educação Especial, três médicos, dois cirurgiões-dentistas, sete auxiliares de odontologia, um educador físico e um fisioterapeuta. “Tínhamos uma demanda extremamente importante na Educação Especial […]
Entrevista com Felipe Bauer, proprietário da F5 Publicidade. (Foto: Raíssa Vitória)

ENTREVISTA

Felipe Bauer fala sobre a trajetória da Agência F5 Publicidade e de posicionamento de mercado

O publicitário e proprietário da Agência F5 Publicidade, Felipe Bauer, participou da entrevista no Programa Microfone Aberto nesta quinta-feira (29). Na entrevista destacou-se a importância da comunicação, do marketing e do posicionamento de mercado para empresas e profissionais autônomos. Felipe Bauer compartilhou sua trajetória e insights sobre como reter a atenção do cliente em um […]