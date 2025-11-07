Carro furtado em São Paulo é recuperado em Dourados

Equipe do 3º Batalhão de Polícia Militar recuperou na noite desta quinta-feira (6), um Jeep Renegade com registro de furto da cidade de Andradina (SP), no bairro Jardim Água Boa, em Dourados. O suposto autor do crime conseguiu fugir do local.

Segundo as informações policiais, a ação ocorreu durante a Operação Fronteiras e Divisas Seguras, quando os policiais receberam informações sobre um veículo furtado que estaria na cidade. Durante rondas na região, a equipe localizou o Jeep Renegade preto com as mesmas características do informado, estacionado em frente a uma residência na Rua João Damasceno Pires.

Quando os militares chegaram ao local, um homem que estava em frente à residência correu para dentro do quintal, trancou o portão e, posteriormente, pulou o muro dos fundos. A esposa do autor, que permaneceu no local, colaborou com a polícia e informou que o marido havia chegado com o veículo mais cedo e que planejava sair com o automóvel naquele momento.

Por meio de contato via WhatsApp, a esposa obteve do autor a informação sobre o local onde estaria escondida a chave do veículo, que foi recuperada pela equipe policial. Ela compareceu voluntariamente à delegacia para prestar esclarecimentos.

A realizou buscas nas imediações com apoio de outras viaturas, mas o autor não foi localizado. O veículo foi recuperado e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados para os procedimentos cabíveis.