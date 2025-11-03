Veículos de Comunicação
Início Dourados

Acidente Fatal

Carro parte ao meio, após colisão e motorista morre em acidente na BR-376

Kátia Kuratone

O choque foi tão violento que o veículo conduzido pela vítima, uma Saveiro, partiu ao meio com o impacto. (Foto: Reprodução)
Um grave acidente resultou na morte de um homem de 47 anos, identificado como Reinaldo Aparecido Veiga. A colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (3), na BR-376, nas proximidades do km 128, entre Ivinhema e o distrito de Amandina. O choque foi tão violento que o veículo conduzido pela vítima, uma Saveiro, partiu ao meio com o impacto.

A violência do acidente deixou destroços espalhados pela rodovia e mobilizou as forças de segurança e resgate da região. A Polícia Civil e os peritos criminais investigam as circunstâncias exatas da tragédia.

Conforme a polícia, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h20, mas ao chegar ao local, encontrou o motorista já sem vida. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área até a chegada da equipe de perícia técnica.

O motorista da carreta, que também se envolveu na colisão, relatou aos investigadores que seguia pela rodovia quando o condutor da Saveiro teria invadido a pista contrária, atingindo o caminhão de frente.

