Casa do Trabalhador de Dourados promove 'Feirão Funtrab' nesta quinta

Kátia Kuratone

A Casa do Trabalhador de Dourados promoverá um Feirão Funtrab para vagas de Operador de Produção II da empresa Seara/JBS. As oportunidades serão oferecidas nesta quinta-feira (4), das 8h às 16h, na sede da Funtrab em Dourados.

Os interessados devem comparecer com documento pessoais (RG e CPF). A remuneração inicial é de R$2.118,00 + R$ 380,00 de vale alimentação e outros benefícios.

Mutirão de vagas PCD

A Funtrab também estará promovendo mais um mutirão de vagas para Pessoa com Deficiência (PCD). É preciso comparecer com laudo médico atualizado.

SERVIÇO: Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador de Dourados, localizada na Av. Weimar Gonçalves Torres, 2548 – Centro (Em frente ao Shopping dos Animais). Importante levar RG, CPF e Carteira de Trabalho para realizar o cadastro.

