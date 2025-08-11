Casal de Ribeirão Preto morre em acidente com carreta na MS- 134

Um acidente fatal ocorrido nesta segunda-feira (11) na MS-134, entre Batayporã e Nova Andradina resultou na morte do casal identificado como Ângela Gimenes da Costa e Adauto Marcos da Costa. Eles estavam em um VW/Santana, com placas de Ribeirão Preto (SP), que foi atingido por uma carreta que trafegava no mesmo sentido. Ambos eram moradores de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

O corpo da mulher foi encontrado durante a remoção do carro. Ela estava presa ao cinto de segurança. Segundo informações apuradas pelo Jornal da Nova, o veículo estava parado no acostamento por falta de combustível quando foi atingido violentamente pela carreta, que seguia no sentido Batayporã a Nova Andradina.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros Militar atenderam a ocorrência. O trânsito ficou interditado no sentido da batida, provocando lentidão no trecho.