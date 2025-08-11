Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Rodovia

Casal de Ribeirão Preto morre em acidente com carreta na MS- 134

Kátia Kuratone

Eles estavam em um VW/Santana, com placas de Ribeirão Preto (SP), que foi atingido por uma carreta que trafegava no mesmo sentido. (Foto: Divulgação/Jornal da Nova)
Eles estavam em um VW/Santana, com placas de Ribeirão Preto (SP), que foi atingido por uma carreta que trafegava no mesmo sentido. (Foto: Divulgação/Jornal da Nova)

Um acidente fatal ocorrido nesta segunda-feira (11) na MS-134, entre Batayporã e Nova Andradina resultou na morte do casal identificado como Ângela Gimenes da Costa e Adauto Marcos da Costa. Eles estavam em um VW/Santana, com placas de Ribeirão Preto (SP), que foi atingido por uma carreta que trafegava no mesmo sentido. Ambos eram moradores de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

O corpo da mulher foi encontrado durante a remoção do carro. Ela estava presa ao cinto de segurança. Segundo informações apuradas pelo Jornal da Nova, o veículo estava parado no acostamento por falta de combustível quando foi atingido violentamente pela carreta, que seguia no sentido Batayporã a Nova Andradina.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros Militar atenderam a ocorrência. O trânsito ficou interditado no sentido da batida, provocando lentidão no trecho. 

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos