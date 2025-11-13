Casal é preso com carreta roubada e autuado por receptação entre Dourados e Itahum

A tentativa de levar uma carreta roubada até a fronteira terminou com a prisão de um casal, morador de São Paulo, que foi surpreendido por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) enquanto conduzia uma Scania avaliada em R$ 400 mil, tomada em assalto no interior paulista.

Max Batista, 45 anos, e Michelle de Almeida, 44 anos, estavam na MS-162, próximo à Placa do Abadio, entre Dourados e Itahum, quando foram abordados, após uma empresa de monitoramento acionar a polícia ao identificar a localização do veículo em deslocamento rumo à fronteira com o Paraguai.

Segundo informações do SIG, o casal transportava a carreta com destino à região fronteiriça, onde seria entregue a receptadores.