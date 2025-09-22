Casal é preso com mais de R$ 100 mil em produtos de descaminho

Um homem de 45 anos e uma mulher de 37 anos foram presos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) no domingo (21), em Laguna Carapã, transportando mais de R$ 100 mil em materiais de descaminho.

Segundo a polícia, o casal seguia em um veículo GM Astra quando foi abordado na zona rural do município, próximo ao Passo Kaú. Na vistoria, foram encontrados celulares, tablets, perfumes e eletrônicos de origem estrangeira.

Questionados, os dois afirmaram que pegaram os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levariam até Dourados, onde receberiam R$ 800 pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em R$ 102 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados. (Com informações da polícia)