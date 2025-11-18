Casal é preso transportando mais de R$ 300 mil em drogas

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, nesta segunda-feira (17), na BR-487, em Naviraí, um veículo VW Fox carregado com 147 quilos de maconha. Na ação, um homem de 27 anos e uma mulher de 30 anos foram presos.

Segundo as informações policiais, durante patrulhamento pela rodovia, zona rural do município, os militares deram ordem de parada ao condutor do carro, que não obedeceu e tentou fugir. Após alguns quilômetros de acompanhamento, o veículo foi interceptado.

Em vistoria, foram encontrados diversos tabletes do entorpecente. Questionados, os ocupantes disseram que pegaram a droga em Tacuru e levariam até a cidade de Ponta Grossa (PR), onde receberiam R$ 7 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 320 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Naviraí.