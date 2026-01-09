Casal realiza saques indevidos com o cartão da vizinha e é preso pela Polícia Civil em Dourados

Um homem de 39 anos e uma mulher de 38 foram presos pela Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia (1ªDP) e Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) em Dourados, sob a acusação de furtar dinheiro de uma vizinha.

Segundo informações da polícia, o casal efetuou saques não autorizados realizados com o cartão bancário de uma vizinha. De acordo com a vítima, em razão de situações anteriores os autores tinham conhecimento de sua senha bancária, e tinham acesso a sua residência.

Ao consultar o extrato, a vítima verificou que o salário foi creditado em 06/01/2026 e, na manhã de 07/01/2026, por volta das 7h, ocorreram três saques sem autorização, que totalizaram mais de R$ 3 mil.

Ainda conforme a investigação policial, ao procurar o casal, a vítima constatou que eles haviam deixado o imóvel alugado onde moravam. O proprietário do imóvel informou que os autores saíram levando pertences e deixando pendências. No local foi encontrado um objeto que ajudou a indicar o paradeiro deles.

Diante das informações levantadas, a Policia Civil saiu em buscas e conseguiu localizar e prender os dois envolvidos. Com eles foram apreendidos R$ 325,00 em dinheiro, o cartão bancário pertencente à vítima e duas passagens com destino a São Paulo, em nome deles.

O presos foram encaminhados à Delegacia para as providências legais. O caso segue em apuração. (Com informações da PCMS)