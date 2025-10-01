Veículos de Comunicação
CCZ de Dourados vacinou mais de 13 mil pets e programação nos bairros continua em outubro

Hoje e amanhã, a equipe do CCZ vai aplicar as doses na Unidade Básica de Saúde- CSU, no Jardim Água Boa, das 8h às 11h e das 13h às 16h. (Foto: A. Frota)
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) divulgou que mais de 13 mil animais já foram vacinados durante a campanha de vacinação antirrábica, que foi iniciada em agosto e segue até o fim de outubro, oferecendo diversos pontos de imunização dos pets nos bairros e nos distritos.

Segundo a coordenadora do CCZ, Priscila da Silva, a adesão dos tutores tem sido significativa, no entanto, é necessário alcançar mais animais, com foco principalmente em prevenção em saúde. “É necessário que as pessoas que ainda não levaram o animal tomar a dose neste ano, busquem fazê-lo, o que é um ato de prevenção em saúde animal e humana, pois o vírus da raiva mata praticamente 100% das vítimas não vacinadas”, afirma.

Pontos de vacinação

Hoje e amanhã, a equipe do CCZ vai aplicar as doses na Unidade Básica de Saúde- CSU, no Jardim Água Boa, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Vale destacar que os tutores precisam levar os pets para receberem a vacina no local, não sendo autorizado levar a dose para casa.

Na sexta-feira (3), o ponto de aplicação é na Escola Estadual Vilmar Vieira Matos, no Jardim Rasslem, das 8h às 13h.

A partir da próxima semana, o CCZ levará a ação para os distritos e áreas rurais. Na segunda-feira (6), a equipe estará na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila São Pedro, das 8h às 13h. No dia 7, o Ginásio Poliesportivo de Indápolis recebe a atividade, das 8h às 13h. Outros pontos serão divulgados nos próximos dias, nos canais oficiais da Prefeitura.

Lembrando que a dose contra a raiva é recomendada anualmente para cães e gatos, a partir de três meses de idade. A vacina é segura e essencial, mas deve ser adiada em casos de doença, febre, infecção, diarreia intensa ou quando o animal estiver em tratamento com corticoides ou imunossupressores.

