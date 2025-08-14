Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Campanha

CCZ intensifica vacinação antirrábica e oferece diversos pontos para imunização em Dourados

Kátia Kuratone

A imunização é destinada a cães e gatos a partir de 3 meses de idade.  A vacinação é gratuita e deve ser realizada anualmente. (Fotos: A. Frota)
A imunização é destinada a cães e gatos a partir de 3 meses de idade.  A vacinação é gratuita e deve ser realizada anualmente. (Fotos: A. Frota)

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) está intensificando a campanha de vacinação antirrábica para proteger animais e seres humanos contra a raiva, doença viral grave e letal. A mobilização municipal acontece em conjunto com a campanha de vacinação antirrábica do Governo de Mato Grosso do Sul, realizada entre os meses de agosto e novembro.

A imunização é destinada a cães e gatos a partir de 3 meses de idade. A vacina é segura e recomendada, mas, por precaução, deve ser adiada para animais que estejam doentes ou debilitados. A vacinação é gratuita e deve ser realizada anualmente.

Segundo o CCZ, a vacinação anual é a forma mais eficaz de prevenir a raiva e interromper seu ciclo de transmissão. Além de preservar a saúde e o bem-estar dos animais, a imunização protege toda a comunidade, já que a doença é fatal e transmissível aos seres humanos.

A dona de casa Leonir Bonfim, 64 anos, levou os quatro gatos de estimação e um cachorro para tomar a dose. “A prefeitura levar os pontos nos bairros facilita bastante para as famílias”. 

Para a veterinária Elisângela Ribas, 28 anos, a ação é de extrema importância para a saúde pública e precisa ser compartilhada para alcançar mais pessoas. “A vacina contra a raiva é importante para os animais e para a saúde das pessoas; já aproveitei e trouxe meu cachorro, avisei minha irmã também para trazer os bichinhos dela; temos todos que participar”, destacou.

Nesta sexta-feira, são pontos de Vacinação, a UBS Parque das Nações II e Amor de Patas Pet Shop no Vival dos Ipês.

Confira a programação completa dos dias e dos locais dos pontos de vacinação: 

-15/08 – UBS Parque das Nações II – Rua José Valério dos Santos

-15/08 – Amor de Patas – Unidade II – Av. Esplanada, 635, Vival dos Ipês – das 8h às 11h e 13h às 16h

-16/08 – Rede Pop – Av. Presidente Vargas, 3360, Jardim Europa – das 9h às 12h

-18/08 e 19/08 – Supermercado Varanda – Unidade I- Rua Brasil, 1250, Vila São Francisco – das 8h às 13h

-18/08 e 19/08 – USF Maracanã – Rua Monte Alegre, 6650 – das 8h às 13h

-20/08 e 21/08 – Supermercado Joia – Rua Álvaro Brandão, 1930, Canaã I – das 8h às 13h

-20/08 e 21/08 – Supermercado Varanda – Unidade II – Rua Zeferino Vicente de Almeida, 2358, Jardim Carisma – das 8h às 13h

-22/08 – Preço Bom da Ração – Rua Dom João VI, 1830, Jardim Monte Líbano – das 8h às 16h

-23/08 – OAB – Rua Onofre Pereira de Matos, 1712, Centro – das 8h às 13h

-23/08 – Loja G – Av. Marcelino Pires, 2160 – das 9h às 14h

SERVIÇO: A vacinação é gratuita e deve ser realizada anualmente. Quem preferir pode levar o animal até o CCZ, no horário das 7h às 11h ou das 13h às 17h. O endereço é a Rua Vicente Lara, n° 855 – Jardim Guaicurus.

Empresas interessadas em participar da campanha como pontos fixos de vacinação podem entrar em contato com o CCZ pelo telefone (67) 98163-0640.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos