CCZ intensifica vacinação antirrábica e oferece diversos pontos para imunização em Dourados

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) está intensificando a campanha de vacinação antirrábica para proteger animais e seres humanos contra a raiva, doença viral grave e letal. A mobilização municipal acontece em conjunto com a campanha de vacinação antirrábica do Governo de Mato Grosso do Sul, realizada entre os meses de agosto e novembro.

A imunização é destinada a cães e gatos a partir de 3 meses de idade. A vacina é segura e recomendada, mas, por precaução, deve ser adiada para animais que estejam doentes ou debilitados. A vacinação é gratuita e deve ser realizada anualmente.

Segundo o CCZ, a vacinação anual é a forma mais eficaz de prevenir a raiva e interromper seu ciclo de transmissão. Além de preservar a saúde e o bem-estar dos animais, a imunização protege toda a comunidade, já que a doença é fatal e transmissível aos seres humanos.

A dona de casa Leonir Bonfim, 64 anos, levou os quatro gatos de estimação e um cachorro para tomar a dose. “A prefeitura levar os pontos nos bairros facilita bastante para as famílias”.

Para a veterinária Elisângela Ribas, 28 anos, a ação é de extrema importância para a saúde pública e precisa ser compartilhada para alcançar mais pessoas. “A vacina contra a raiva é importante para os animais e para a saúde das pessoas; já aproveitei e trouxe meu cachorro, avisei minha irmã também para trazer os bichinhos dela; temos todos que participar”, destacou.

Nesta sexta-feira, são pontos de Vacinação, a UBS Parque das Nações II e Amor de Patas Pet Shop no Vival dos Ipês.

Confira a programação completa dos dias e dos locais dos pontos de vacinação:

-15/08 – UBS Parque das Nações II – Rua José Valério dos Santos

-15/08 – Amor de Patas – Unidade II – Av. Esplanada, 635, Vival dos Ipês – das 8h às 11h e 13h às 16h

-16/08 – Rede Pop – Av. Presidente Vargas, 3360, Jardim Europa – das 9h às 12h

-18/08 e 19/08 – Supermercado Varanda – Unidade I- Rua Brasil, 1250, Vila São Francisco – das 8h às 13h

-18/08 e 19/08 – USF Maracanã – Rua Monte Alegre, 6650 – das 8h às 13h

-20/08 e 21/08 – Supermercado Joia – Rua Álvaro Brandão, 1930, Canaã I – das 8h às 13h

-20/08 e 21/08 – Supermercado Varanda – Unidade II – Rua Zeferino Vicente de Almeida, 2358, Jardim Carisma – das 8h às 13h

-22/08 – Preço Bom da Ração – Rua Dom João VI, 1830, Jardim Monte Líbano – das 8h às 16h

-23/08 – OAB – Rua Onofre Pereira de Matos, 1712, Centro – das 8h às 13h

-23/08 – Loja G – Av. Marcelino Pires, 2160 – das 9h às 14h

SERVIÇO: A vacinação é gratuita e deve ser realizada anualmente. Quem preferir pode levar o animal até o CCZ, no horário das 7h às 11h ou das 13h às 17h. O endereço é a Rua Vicente Lara, n° 855 – Jardim Guaicurus.

Empresas interessadas em participar da campanha como pontos fixos de vacinação podem entrar em contato com o CCZ pelo telefone (67) 98163-0640.