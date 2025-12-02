CCZ reforça alerta de combate à dengue com início de chuvas constantes em Dourados

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) alerta mais uma vez à população sobre a importância da prevenção e combate ao mosquito Aedes aegipty, diante das constantes chuvas que têm sido registradas neste período de transição entre a primavera e o verão.

Nesta semana, as equipes de agentes de endemias atuam em todas as regiões do município, com foco nos distritos de Itahum, Indápolis, Panambi e Vila São Pedro.

“O CCZ tem solicitado a contribuição de cada morador, para que redobre os cuidados nestes períodos mais chuvosos, sempre com o foco em proteger a vida”, afirma a coordenadora do CCZ, Priscila da Silva.

Outro ponto lembrado por ela é que o mosquito é transmissor não somente da dengue, mas também de zika vírus e chikungunya.

Em 2025, Dourados registrou 177 casos confirmados de dengue. Ao todo, 37 pessoas precisaram ser internadas para tratar a doença. Dois óbitos foram registrados. Apesar de a cidade se encontrar em um nível de baixa incidência da doença, o trabalho contínuo da Prefeitura visa à prevenção de surtos.

A Vigilância Sanitária reforça que as equipes têm intensificado as notificações em imóveis que estão em desacordo com as medidas de saúde necessárias, garantindo que todas as áreas do município, incluindo os distritos e a área rural, recebam atenção especial.

Além dos distritos e áreas rurais, as equipes de endemias também atuam intensamente nesta semana em bairros como Jardim Flórida I e II, Vila Hilda, Parque do Lago II, Jardim das Primaveras, Jardim Itália, Novo Horizonte, Vila Popular, Jardim Cuiabazinho, Vila Amaral, Izidro Pedroso, Água Boa, entre outros.

Com a chegada das chuvas de verão, o município reforça a importância da colaboração de toda a população para eliminar focos de proliferação do mosquito, como recipientes com água parada, caixas d’água destampadas e outros locais propícios à criação do inseto. A conscientização e ação conjunta são fundamentais para evitar a propagação de doenças.

A Prefeitura destaca que o combate à dengue é uma responsabilidade de todos e pede que os moradores mantenham os cuidados com o ambiente ao redor de suas casas. Vale destacar que a população pode colaborar denunciando imóveis sujos ou com possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. O contato pode ser feito pelo telefone/whatsApp (67) 2222-2074, durante o horário de atendimento do CCZ. (Com informações da Assecom)