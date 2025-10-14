Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Saúde

CCZ segue com vacinação antirrábica em Dourados

Kátia Kuratone

A recomendação é que os animais, a partir dos três meses de idade, tomem a dose da vacina anualmente. (Foto: A. Frota)
A recomendação é que os animais, a partir dos três meses de idade, tomem a dose da vacina anualmente. (Foto: A. Frota)

As equipes do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) seguem com a vacinação antirrábica na área rural. Nesta terça-feira (14), o CCZ imuniza os pets contra a raiva, na Unidade Básica de Saúde de Macaúba, das 08h às 13h.

Na quarta-feira (15), a ação acontece no Altos da Lagoa, na quinta-feira (16), no Cerrito e na sexta-feira (17), no Distrito de Picadinha, sendo nas três regiões de forma itinerante.

A recomendação é que os animais, a partir dos três meses de idade, tomem a dose da vacina anualmente. A raiva é uma doença viral aguda e grave que atinge mamíferos, inclusive humanos, e apresenta letalidade próxima de 100%. A transmissão ocorre por meio da saliva de animais infectados, o que torna a vacinação indispensável.

Vale destacar que o imunizante é seguro e essencial, mas sua aplicação deve ser adiada em casos de febre, infecção, diarreia intensa, doenças em curso ou tratamentos com corticoides e imunossupressores.

Com os direcionamentos estratégicos para alcançar o maior número de animais possível, a Prefeitura já imunizou entre agosto e setembro, mais de 13 mil animais e, com a contribuição da população que tem atendido ao chamado da campanha, esse número deve ser ainda maior, visto que as ações seguem neste mês de outubro.

Além da mobilização que oferta as doses em pontos estratégicos, a imunização está disponível de forma gratuita, durante todo o ano, na sede do CCZ, situado na Rua Vicente Lara, QD A – Jardim Guaicurus. Para mais informações o contato é: 2222- 2074.

SOBRE A RAIVA

A doença é caracterizada por sintomas neurológicos em animais e seres humanos. O vírus multiplica-se no local da lesão e migra para o sistema nervoso e, a partir daí, para diferentes órgãos. Ela gera uma encefalite aguda capaz de levar as vítimas ao óbito em praticamente 100% dos casos.

‌Estima-se que a cada ano cerca 60 mil pessoas morram no mundo devido à infecção causada pelo vírus da raiva, sendo 40% delas crianças. A eliminação da raiva humana é possível, mas, para isso, é necessário manter os gatos e cachorros domésticos vacinados, além de evitar o contato com animais silvestres.

A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura desses animais. O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no ser humano, podendo ser mais curto em crianças. (Com informações da Assecom)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
A iniciativa visa à garantia do direito fundamental à saúde e ao saneamento básico para mais de 13 mil habitantes da região. (Foto: Saul Schramm)

Fiscalização

MPMS notifica Prefeitura e Dsei sobre obras de abastecimento de água em aldeias indígenas de Dourados

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 10ª Promotoria de Justiça de Dourados, instaurou um procedimento administrativo para fiscalizar a execução das obras de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento das Aldeias Jaguapiru e Bororó, localizadas na Reserva Indígena de Dourados. Segundo MPMS, a medida busca assegurar o direito […]