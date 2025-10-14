CCZ segue com vacinação antirrábica em Dourados

As equipes do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) seguem com a vacinação antirrábica na área rural. Nesta terça-feira (14), o CCZ imuniza os pets contra a raiva, na Unidade Básica de Saúde de Macaúba, das 08h às 13h.

Na quarta-feira (15), a ação acontece no Altos da Lagoa, na quinta-feira (16), no Cerrito e na sexta-feira (17), no Distrito de Picadinha, sendo nas três regiões de forma itinerante.

A recomendação é que os animais, a partir dos três meses de idade, tomem a dose da vacina anualmente. A raiva é uma doença viral aguda e grave que atinge mamíferos, inclusive humanos, e apresenta letalidade próxima de 100%. A transmissão ocorre por meio da saliva de animais infectados, o que torna a vacinação indispensável.

Vale destacar que o imunizante é seguro e essencial, mas sua aplicação deve ser adiada em casos de febre, infecção, diarreia intensa, doenças em curso ou tratamentos com corticoides e imunossupressores.

Com os direcionamentos estratégicos para alcançar o maior número de animais possível, a Prefeitura já imunizou entre agosto e setembro, mais de 13 mil animais e, com a contribuição da população que tem atendido ao chamado da campanha, esse número deve ser ainda maior, visto que as ações seguem neste mês de outubro.

Além da mobilização que oferta as doses em pontos estratégicos, a imunização está disponível de forma gratuita, durante todo o ano, na sede do CCZ, situado na Rua Vicente Lara, QD A – Jardim Guaicurus. Para mais informações o contato é: 2222- 2074.

SOBRE A RAIVA

A doença é caracterizada por sintomas neurológicos em animais e seres humanos. O vírus multiplica-se no local da lesão e migra para o sistema nervoso e, a partir daí, para diferentes órgãos. Ela gera uma encefalite aguda capaz de levar as vítimas ao óbito em praticamente 100% dos casos.

‌Estima-se que a cada ano cerca 60 mil pessoas morram no mundo devido à infecção causada pelo vírus da raiva, sendo 40% delas crianças. A eliminação da raiva humana é possível, mas, para isso, é necessário manter os gatos e cachorros domésticos vacinados, além de evitar o contato com animais silvestres.

A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura desses animais. O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no ser humano, podendo ser mais curto em crianças. (Com informações da Assecom)