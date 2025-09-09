Veículos de Comunicação
Início Dourados

Imunização

CCZ segue com vacinação antirrábica nos bairros e sábado terá drive-thru

Kátia Kuratone

No sábado (13), a imunização de cães e gatos será realizada em formato drive-thru, no pátio da Prefeitura. (Foto: A. Frota)
No sábado (13), a imunização de cães e gatos será realizada em formato drive-thru, no pátio da Prefeitura. (Foto: A. Frota)

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) segue com a campanha de vacinação antirrábica itinerante em diversos bairros da cidade. No sábado (13), a imunização de cães e gatos será realizada em formato drive-thru, no pátio da Prefeitura.

A ação integra a mobilização estadual do Governo de Mato Grosso do Sul e tem como objetivo ampliar o acesso dos tutores e proteger os animais em pontos estratégicos, definidos pela equipe do CCZ.

Nesta quarta-feira (10), a equipe estará na Maranatha Agropecuária, das 8h às 16h, e na quinta-feira (11), no Preço Bom da Ração (Unidade 2), no mesmo horário.

Já no sábado (13), o drive de vacinação antirrábica “Latemia”, acontece no pátio da Prefeitura, das 9h às 14h. Nesse formato, os tutores não precisam sair do veículo, o que garante mais agilidade e conforto no atendimento.

A recomendação é que cães e gatos, a partir de três meses de idade, recebam a dose anualmente. A vacina é segura e essencial, mas deve ser adiada em casos de doença, febre, infecção, diarreia intensa ou quando o animal estiver em tratamento com corticoides ou imunossupressores.

Vale recordar, que além do formato itinerante adotado na campanha, a vacina é disponibilizada no CCZ, durante todo o ano de forma gratuita e, quando necessário, em visitas domiciliares.

Somente em agosto, a campanha já imunizou 2.600 cães e gatos em toda a cidade.

