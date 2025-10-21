CCZ segue com vacinação itinerante em Dourados  

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) divulgou que já vacinou 15.875 cães e gatos contra a raiva desde o início da mobilização realizada em agosto, em parceria com o Governo do Estado.

Durante o mês de outubro, as equipes seguem com pontos itinerantes de vacinação em diferentes regiões da cidade. Nesta quarta-feira (22), o atendimento será na UBS do IV Plano, e na quinta-feira (23), na UBS do Campo Dourado, sempre no mesmo horário, das 7h30 às 16h30.

A vacina é recomendada para cães e gatos a partir dos três meses de idade, devendo ser aplicada anualmente. A raiva é uma doença viral aguda e fatal, que atinge mamíferos — inclusive humanos — e tem letalidade próxima de 100%. A transmissão ocorre pela saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordidas, tornando a vacinação essencial para o controle da doença.

O CCZ reforça que o imunizante é seguro e eficaz, mas sua aplicação deve ser adiada em casos de febre, infecção, diarreia intensa, doenças em curso ou tratamentos com corticoides e imunossupressores.