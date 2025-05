A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) celebrou no último dia 21 de maio 37 anos de atuação em Dourados. Durante entrevista ao Microfone Aberto desta quinta-feira (22), Giovani Dal Molin falou sobre os trabalhos realizados, bem como as promoções e ações desenvolvidas no comércio douradense.

Entre os destaques, está uma palestra sobre Automação do WhatsApp que será realizada nesta sexta-feira (23), às 18h30, para os associados da instituição.

Confira a entrevista na íntegra: