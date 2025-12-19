Veículos de Comunicação
Início Dourados

CULTURA

Ceia encerra atividades 2025 com Festa de Natal

Kátia Kuratone

Festa de Natal do Ceia aconteceu na manhã desta sexta-feira em Dourados. (Fotos: Divulgação)
O Ceia (Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto) finalizou as atividades deste ano com a realização da Festa de Natal que aconteceu na manhã desta sexta-feira (19) na sede da instituição, em Dourados. Além disso, serão entregues mais 80 cestas de alimentos para as famílias mais vulneráveis de crianças e adolescentes que frequentam o local durante todo o ano.

A Festa de Natal foi animada e teve a presença da grande maioria de 197 crianças e adolescentes que são atendidas com aulas, recreação, alimentação, uniforme, atividades culturais e artísticas.

O Papai Noel passou pela instituição para entregar presentes que foram doados ao Ceia pelo Ministério Público Social de Dourados. A festa teve bolo, cachorro-quente, salgados, doces diversos, além de suco e refrigerante, tudo feito através da doação de voluntários que colaboram com a instituição.

CESTAS

Na segunda-feira (22), a equipe do Ceia irá fazer a entrega de cestas de alimentos para famílias mais necessitadas. A instituição recebeu 40 cestas doadas pelo Sicredi, 30 cestas doados pelo Bradesco Seguros e 10 cestas doados pelo grupo ‘Chamados a Servir’. Para o presidente do Ceia, Francisco ‘Kinho’ Chamorro, 2025 chega ao fim contando com o empenho e dedicação da diretoria, voluntários e parceiros, a quem ele agradece “de coração”.

Além de promoções como o bobó, que auxiliam no custeio para manutenção do local, o presidente reforça a parceria com a Prefeitura de Dourados (para o pagamento salarial de professores), além de emendas parlamentares que reconhecem o trabalho que é desenvolvido durante o ano inteiro, contribuindo para a formação das crianças e adolescentes que frequentam a instituição.

Este ano, o Ceia teve ao apoio das senadoras Soraya Thronicke e Teresa Cristina, do deputado federal Luiz Ovando, dos vereadores Elias Ishy e Marcelo Mourão e da ex-vereadora Daniela Hall.

