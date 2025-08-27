Celas de luxo em presídio paraguaio tinha até hidromassagem

As autoridades paraguaias transferiram 42 presos do “Centro Penitenciário de Reintegração Social Martín Mendoza”, em Assunção, depois da descoberta de celas de luxo dentro do presídio. A operação, deflagrada na últimas sexta-feira (22), teve como objetivo desarticular esquemas que favoreciam determinados internos.

De acordo com o Ministério da Justiça do Paraguai, foram encontradas estruturas irregulares que ofereciam conforto acima do permitido, como televisores, aparelhos de som, eletrodomésticos e até áreas privadas. Os espaços eram ocupados por presos ligados a facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e à lidera do narcotráfico.

Conforme divulgado pela imprensa paraguaia, os presos pagavam até três milhões de guaranis por mês, que equivalem a aproximadamente R$ 2.250,00, para manter cama, sofá, mesa, frigobar, televisão, ar-condicionado, cozinha mobiliada, celular, geladeira, freezer para estocar carne e até mesmo banheira de hidromassagem.

As “celas de luxo” foram montadas em dois andares construídos precariamente na parte superior do pavilhão. Segundo o governo paraguaio, a medida busca restabelecer a ordem e combater práticas de corrupção dentro do sistema prisional.

As celas de luxo eram administradas por um detento de confiança da direção da penitenciária. A operação culminou do afastamento do diretor da unidade, Humberto René Gómez, e do tio dele e diretor de segurança do presídio, Alipio Gómez, que foi removido do cargo.