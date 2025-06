Celebração de Corpus Christi será marcada por confecção de tapete, procissão e missa em Dourados

A tradicional confecção dos tapetes de Corpus Christi começa às 7h desta quinta-feira (19), com programação especial organizada pela Diocese.

Com o tema “Corpus Christi: o Pão da Vida que nos sustenta como Peregrinos da Esperança!”, fiéis de todas as paróquias da cidade são convidados a participar de momentos de fé, oração e adoração. As paróquias são responsáveis pela confecção dos tapetes.

Às 15h, será celebrada a Santa Missa, presidida por Dom Henrique, bispo da Diocese de Dourados. A organização orienta os participantes a levarem cadeiras e água para hidratação.