Central de Matrículas passa a atender das 7h30 às 13h30 a partir do dia 12

O atendimento da Central de Matrículas da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Dourados , que está instalada no anfiteatro do Centro Administrativo Municipal (CAM), passará a funcionar com atendimento das 7h30 às 13h30.

Segundo a Prefeitura, a mudança ocorre após a primeira semana de pré-matrículas para o ano letivo de 2026 registrar baixa procura presencial, já que a maioria das inscrições foi realizada pela internet.

Nesta fase inicial do processo, a Central operou em horário estendido, das 7h às 16h. No entanto, entre segunda-feira e quinta-feira (8), foram contabilizadas 7.693 pré-matrículas, das quais apenas 240 ocorreram de forma presencial, confirmando a adesão ao sistema digital adotado pela população.

Além do atendimento na Central, que funciona no auditório da prefeitura, a administração municipal mantém a descentralização do serviço. Pessoas sem acesso à internet ou com dificuldades para realizar a inscrição online podem procurar também a escola municipal ou o Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim) mais próximo de casa, com atendimento das 7h30 às 13h30.

Segundo o secretário municipal de Educação, professor Nilson Francisco da Silva, a estratégia facilitou o acesso das famílias e contribuiu para a redução da demanda presencial na Central. “Essa descentralização eliminou a necessidade de deslocamento até a prefeitura e tornou o processo mais simples para todos”, destacou.

Do total de pré-matrículas registradas até agora, 3.296 são destinadas aos Ceims e 4.397 ao Ensino Fundamental. A expectativa da Secretaria Municipal de Educação é alcançar cerca de 8,8 mil inscrições até o encerramento da primeira etapa, previsto para o dia 16 de janeiro.

Para o secretário, o volume de inscrições online comprova a eficiência da Matrícula Digital, que substituiu as longas filas registradas em anos anteriores. Ele ressalta que a abertura das próprias unidades escolares para apoio às famílias foi decisiva para o bom andamento do processo. “Hoje os pais são atendidos perto de casa. O sistema funciona bem e o suporte das escolas acabou de vez com as filas”, avaliou.

O primeiro período de pré-matrículas segue aberto até 16 de janeiro. A divulgação da primeira designação dos alunos está prevista para o dia 19, com efetivação das matrículas entre 20 e 23 de janeiro. O segundo período de inscrições ocorre de 20 a 23 de janeiro, com nova designação em 26 e efetivação entre 27 e 30. O início do ano letivo está programado para 9 de fevereiro. (Com informações da Assecom)