Centro Social do Distrito de Panambi será entregue nesta terça (25)

As obras de reforma e revitalização do Centro Social Rural do Distrito de Panambi serão entregues nesta terça-feira (25) pela Prefeitura de Dourados. O prédio, que ficará sob a administração da Secretaria Municipal de Assistência Social, vai abrigar temporariamente os serviços de atenção básica de saúde, já que Posto de Saúde do distrito vai passar por reforma e revitalização.

Segundo informações da Prefeitura, para garantir a continuidade dos atendimentos à população, a Secretaria Municipal de Saúde organizou a retomada dos serviços em um espaço dentro do Centro Social com sala de atendimento médico, enfermagem, triagem, vacinação e recepção.

O funcionamento seguirá o mesmo modelo anterior, com atendimento integral durante o dia e presença médica em horários específicos: segundas-feiras à tarde, terças pela manhã, quartas à tarde, quintas pela manhã e sextas à tarde. Nos demais períodos, a equipe médica estará atendendo no posto do distrito vizinho de Vila São Pedro.

A solenidade de entrega da reforma do Centro Social Rural do Distrito de Panambi será às 8h, com a presença do prefeito Marçal Filho, secretários municipais, vereadores e a comunidade local.