Churrasco beneficente em prol do Lar Santa Rita é neste domingo

O Programa Microfone Aberto desta sexta-feira (03), recebeu o diretor do Lar Santa Rita, Fernando Rodrigues da Silva, que falou sobre os trabalhos desenvolvidos pela entidade e da 19ª Festa da Criança que acontece no próximo domingo (05).

Com 60 anos de atuação em Dourados, o Lar Santa Rita desenvolve diversas promoções para ajudar no custeio das ações. Um dos principais é o Churras Beneficente. “A gente tem que ter recursos financeiros para gerir o lar. Atualmente temos um tipo de convênio, alguns recursos de emendas, mas nem sempre é suficiente. Então a gente precisa realizar várias promoções, como a festa junina, por exemplo, mas o nosso evento principal durante o ano é a Festa da Criança, que é um delicioso churrasco”, conta.

Em sua 19ª Festa da Criança do Lar Santa Rita acontece no próximo domingo, dia 05 de outubro, das 11h30 às 13h30 para comer no loca, ou a partir das 10h30 para quem for retirar o marmitex. No local haverá brinquedos e atividades gratuitos para a diversão das crianças.

O convite individual custa R$ 50,00 e crianças até 7 anos não pagam. Informações e ingressos através do telefone (67) 3421-9966.

Fernando também conta que há mais de 30 anos ele e sua família são envolvidos com as atividades do lar, que além de acolher crianças, também atua como Ceim.

“É um trabalho muito gratificante, a gente sabe da extrema importância do que o lar faz para a sociedade. Além de abrigar as crianças que reside no lar, também somos um Ceim (Centro Educacional Infantil Municipal). Hoje o lar tem capacidade para acolher 40 crianças e na parte da escola varia entre 400 a 450 crianças”, explica.

Muitas das crianças acolhidas no lar são de casos de violência, problemas com familiares, entre outros. Logo, o trabalho do lar é mais do que acolher, mas também educar e oferecer apoio psicológico. As crianças abrigadas permanecem no local por período temporário, até serem encaminhadas para adoção ou para a família de origem.

Confira a entrevista na íntegra: