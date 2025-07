Clima seco resulta na proibição da queima controlada no Estado

A queima controlada deve ser proibida em todo o Mato Grosso do Sul a partir do próximo mês. A decisão foi tomada durante a 20ª Reunião Ordinária do CICOE (Centro Integrado de Coordenação Estadual), realizada na sala de crise da Polícia Militar, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, realizada na segunda-feira (22).

Segundo as informações da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a medida foi motivada pelo avanço da estiagem, sobretudo nos municípios da região norte do Estado, e por projeções que indicam um trimestre ainda mais seco e quente entre agosto e outubro.

A queima controlada é o uso planejado e autorizado do fogo em áreas específicas, com o objetivo de prevenir incêndios florestais maiores e controlar a biomassa acumulada. É uma técnica utilizada em atividades agropastoris ou florestais, com acompanhamento técnico e dentro de limites predefinidos, visando reduzir o risco de incêndios acidentais ou criminosos.

A proibição deve valer de 1º de agosto a 30 de novembro para todo o território sul-mato-grossense.

Em Dourados, conforme os dados do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste, o acumulado de chuva de 1º a 22 de julho é de 0.1 mm. A cidade já soma 36 dias sem chuvas expressivas, superiores a 5 mm.