SAÚDE DA MULHER

CMED marca o Outubro Rosa com palestra sobre saúde da mulher

Jhonatan Xavier

Dra. Ana Teresa Gusmão de Lucia será a palestrante do evento / Foto: Divulgação
O Conselho da Mulher Empresária de Dourados (CMED), pertencente à Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), promove no dia 21 de outubro, a partir das 19h, um Happy Hour especial em alusão ao Outubro Rosa, no Restaurante Ponto Sul Parrilla. O evento é gratuito e voltado para empresárias, profissionais liberais e mulheres da comunidade que desejam trocar experiências e ampliar o conhecimento sobre a saúde feminina.

A programação contará com a presença da Dra. Ana Teresa Gusmão de Lucia, médica Ginecologista e Mastologista, que abordará temas como o câncer de mama, prevenção, tratamento e também a menopausa. A proposta é unir descontração e informação em um ambiente de acolhimento e diálogo, reforçando a importância do cuidado com a saúde da mulher.

Com uma trajetória reconhecida, Dra. Ana Teresa é titulada em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO) pela FEBRASGO e AMB, além de especialista em Mastologia (TEMA) e sócia titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Ela também possui habilitação em Mamografia, especialização em Oncoplástica Mamária pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, e atua como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional MS.

O evento reforça o propósito de promover encontros que inspirem e fortaleçam a rede feminina de empreendedorismo em Dourados, unindo informação, troca de experiências e momentos de descontração. “O Outubro Rosa é um período importante para lembrarmos que o autocuidado e a prevenção são atitudes que salvam vidas. Queremos proporcionar um espaço leve e acolhedor para falar sobre isso”, destaca Eliane Rodrigues, diretora executiva da ACED.

O Happy Hour do CMED é gratuito, entretanto, é necessário confirmar presença através do link: https://www.sympla.com.br/evento/happy-hour—saude-da-mulher/3174444 . O consumo no restaurante será de responsabilidade de cada participante. O Ponto Sul Parrilla fica à Rua Monte Alegre, 1825, Vila Progresso.

