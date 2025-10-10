Coleta de lixo funciona normalmente no feriado, mas ecopontos estarão fechados em Dourados

Os serviços de coleta de lixo funcionarão normalmente no sábado, dia 11 de outubro, feriado de criação do Estado de Mato Grosso do Sul. “O calendário de coleta seguirá normal, respeitando os horários e bairros que já receberiam esse serviço em sábados que não são feriados”, explica Angelo Augusto Gomes dos Santos, secretário-adjunto de Serviços Urbanos.

Já os Ecopontos para descarte de resíduos volumosos, como podas de árvores, entulhos de pequenas obras, móveis e materiais recicláveis, estarão fechados nos dias 11 e 12 de outubro. “Esses ecopontos funcionam na Rua Bolívar Loureiro Rocha (Nossa Srª Aparecida), na Rua Lindalva Marques Ferreira (Parque do Lago II) e Rua Tibre (Vila Roma II), mas não teremos expedientes no sábado, e no domingo é tradicionalmente fechado”, ressalta.

O secretário-adjunto explica que mesmo sendo feriado neste final de semana, os fiscais do Departamento de Postura da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, vão atuar em regime de plantão na fiscalização da legislação municipal.

“Esse tipo de plantão é fundamental para impedir violações ao Código de Postura do Município, inibindo atividades que não estão em conformidade com a legislação”, explica Angelo Augusto Gomes dos Santos.

SAÚDE

Os serviços de saúde seguirão o calendário normal de expediente. As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) não terão expediente, já que atendem apenas de segunda à sexta-feira, com o mesmo ocorrendo com as especializadas como o PAM, por exemplo.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) seguirá com os serviços 24h e o mesmo ocorrerá com o Hospital da Vida, ambas unidades administradas pela Fundação de Serviços de Saúde (Funsaud). (Com informações da Assecom)