Início Dourados

Acidente fatal

Colisão entre carro e moto deixa homem morto no Jardim Clímax em Dourados

Kátia Kuratone

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Emílio de Figueiredo com a Barão do Rio Branco, no Jardim Clímax. (Reprodução Sidnei Bronka)
Uma colisão nesta segunda-feira (1) em Dourados terminou com a morte de um homem identificado como José Duarte, de 40 anos, conhecido como ‘Ceará’.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Emílio de Figueiredo com a Barão do Rio Branco, no Jardim Clímax, próximo ao Parque Antenor Martins.

Segundo informações da polícia, ele seguia em uma Honda Biz, quando acabou atingido por uma Fiat Strada, que não respeitou a placa de pare.

Com o impacto da batida, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Na moto ainda estava na garupa Romilda de Oliveira, que precisou ser encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital da Vida.

A Polícia Militar está no local.

