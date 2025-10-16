Colisão grave deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR-267 em Nova Casa Verde

Um grave acidente na BR-267 altura do km 121, na região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina – cidade localizada a 180 km de Dourados – deixou uma pessoa morta e outra ferida, que foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Segundo informações do Jornal da Nova, o acidente envolveu um Toyota/Corolla e um GM/Astra. O condutor que sobreviveu foi socorrido por uma equipe do Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Nova Casa Verde e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional em Nova Andradina.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.