NOVA CAMINHADA

Colônia Paraguaia de Dourados elege nova diretoria

Jhonatan Xavier

A votação aconteceu na manhã deste domingo na sede da entidade, em Dourados / Foto: Divulgação
A votação aconteceu na manhã deste domingo na sede da entidade, em Dourados / Foto: Divulgação

Os membros da Associação da Colônia Paraguaia de Dourados escolheram na manhã deste domingo (30/11), a nova Diretoria para o Biênio 2026/2027. A votação aconteceu na sede da entidade, localizada na Avenida Indaiá,em Dourados.

Segundo as informações, a única chapa registrada, denominada “Nova Caminhada”, obteve 100% dos votos válidos e tem a seguinte composição:

Diretoria Executiva

  • Presidente: Celino Ramos Chimenez
  • Vice-Presidente: Wanderley Escobar Oliveira
  • Secretário: Denilson Mallorquin da Silva
  • Tesoureiro: João Maria de Souza
  • Diretor Social, Cultural e Assistencial: Elizeu Rodriguez Cristaldo
  • Diretor de Esportes: Paulo Gilberto de Oliveira
  • Diretor Jurídico: Aleixo Fróes
  • Diretor de Imprensa e Publicidade: Franz Maciel Mendes
  • Diretor de Patrimônio: Sérgio Lemes da Rosa

Conselho Fiscal – Membros Efetivos – Ivonete Bobadilha Rosa, Marilda Aparecida Espíndola Arevalo e Joana Lourdes Cristaldo Romero

Conselho Fiscal – Membros Suplentes – Geraldo Nunes Sanabria, Francisca Lopes Delgado e Ramiro Lopes de Oliveira.

A obra de revitalização e ampliação da sede da Colônia Paraguaia, que está em fase final, vem sendo executada com recursos do Governo do Estado e sob a supervisão da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

A nova diretoria terá a missão de buscar novos investimentos para concluir as instalações, incluindo a aquisição de equipamentos de refrigeração, estrutura de cozinha, implantação de energia solar, além de obras de acabamento, como calçadas e jardinagem.

