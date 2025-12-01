Colônia Paraguaia de Dourados elege nova diretoria

Os membros da Associação da Colônia Paraguaia de Dourados escolheram na manhã deste domingo (30/11), a nova Diretoria para o Biênio 2026/2027. A votação aconteceu na sede da entidade, localizada na Avenida Indaiá,em Dourados.

Segundo as informações, a única chapa registrada, denominada “Nova Caminhada”, obteve 100% dos votos válidos e tem a seguinte composição:

Diretoria Executiva

Presidente: Celino Ramos Chimenez

Vice-Presidente: Wanderley Escobar Oliveira

Secretário: Denilson Mallorquin da Silva

Tesoureiro: João Maria de Souza

Diretor Social, Cultural e Assistencial: Elizeu Rodriguez Cristaldo

Diretor de Esportes: Paulo Gilberto de Oliveira

Diretor Jurídico: Aleixo Fróes

Diretor de Imprensa e Publicidade: Franz Maciel Mendes

Diretor de Patrimônio: Sérgio Lemes da Rosa

Conselho Fiscal – Membros Efetivos – Ivonete Bobadilha Rosa, Marilda Aparecida Espíndola Arevalo e Joana Lourdes Cristaldo Romero

Conselho Fiscal – Membros Suplentes – Geraldo Nunes Sanabria, Francisca Lopes Delgado e Ramiro Lopes de Oliveira.

A obra de revitalização e ampliação da sede da Colônia Paraguaia, que está em fase final, vem sendo executada com recursos do Governo do Estado e sob a supervisão da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

A nova diretoria terá a missão de buscar novos investimentos para concluir as instalações, incluindo a aquisição de equipamentos de refrigeração, estrutura de cozinha, implantação de energia solar, além de obras de acabamento, como calçadas e jardinagem.