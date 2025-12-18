Veículos de Comunicação
Início Dourados

DOURADOS 90 ANOS

Com 100 leitos, Hospital Regional de Dourados começa a funcionar no aniversário da cidade

Kátia Kuratone

A unidade atenderá os 34 municípios da macrorregião Cone Sul, beneficiando cerca de 900 mil pessoas. Todo o atendimento será regulado pela Central de Regulação Estadual. (Fotos: Jhonatan Xavier)
O Hospital Regional de Dourados começa a funcionar neste sábado, dia 20 de dezembro, aniversário de 90 anos da cidade. Localizado às margens da BR-463, o HRD Olga Castoldi Parizotto abrirá com 100 leitos, sendo 59 de internação, 20 de UTI (10 adulto e 10 pediátrica) e 21 leitos para cuidados imediatos.

São quatro salas cirúrgicas e capacidade para procedimentos de média e alta complexidade em áreas como cirurgia geral, ortopedia, aparelho digestivo, ginecologia, cirurgia plástica, urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e vascular.

O governador Eduardo Riedel fará o lançamento oficial, que vai contar com a presença de diversas autoridades. Segundo ele, a entrega do hospital representa mais um passo dentro de um projeto que começou a ganhar forma prática em outubro, com a inauguração da Policlínica Cone Sul. A estrutura funciona como centro de diagnóstico e especialidades. Considerado o primeiro elo da linha de cuidado da macrorregião, reduzindo deslocamentos e ampliando a resolutividade dos atendimentos especializados.

Nesta quinta-feira (18), a imprensa de Dourados participou de uma visita guiada a convite da assessoria de comunicação do hospital.

Investimento

A obra que foi lançada no final de 2014 e ficou paralisada por um tempo. O Hospital Regional de Dourados recebeu investimento de R$ 36,7 milhões em recursos federais e contrapartida estadual. A Policlínica Cone Sul, que funciona anexa ao hospital recebeu R$ 18,1 milhões em investimentos e entrou em operação no final de setembro deste ano, totalizando R$ 54,8 milhões

A Policlínica oferece atualmente exames de tomografia, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea, endoscopia, colonoscopia, raio X, além de exames laboratoriais e atendimentos multiprofissionais. A unidade passou a funcionar como porta de entrada para a rede especializada, ampliando o acesso da população a serviços que antes exigiam longos deslocamentos para outros municípios.

“Essa organização redefine os caminhos do paciente e garante que cada pessoa seja atendida no lugar certo, no momento certo. A regionalização reduz deslocamentos, melhora a resolutividade e fortalece todo o sistema. Dentro dessa lógica, o Hospital Regional de Dourados é uma peça estruturante, porque amplia a capacidade da macrorregião e consolida o equilíbrio assistencial que estamos construindo em Mato Grosso do Sul”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

A unidade atenderá os 34 municípios da macrorregião Cone Sul, beneficiando cerca de 900 mil pessoas. Todo o atendimento será regulado pela Central de Regulação Estadual. A expansão será gradual até 2026, quando o hospital passará a operar com 192 leitos, incluindo a ativação da hemodinâmica e de uma quinta sala cirúrgica.

Com foco na eficiência, segurança da informação e experiência humanizada, o hospital inicia as atividades com processos totalmente digitalizados, incluindo prontuário eletrônico, gestão de leitos, integração com a regulação estadual e monitoramento contínuo de atendimentos. A informatização garante rastreabilidade, otimização de fluxos e mais segurança assistencial.

Primeira cirurgia

Segundo a Assessoria do Governo, na segunda-feira, 15 de dezembro, foi realizada a primeira cirurgia na unidade, procedimento que representa o início efetivo das atividades do hospital e a capacidade operacional da nova estrutura.

