Com 26 concessionárias grupo Enzo segue em expansão pelo Estado

O Quadro Vitrine de Negócios desta sexta-feira (15) recebeu o diretor comercial do Grupo Enzo Mercedes Benz de Dourados, Walcy Martins. O grupo que nasceu em Dourados possui 26 concessionárias com três marcas.
Apenas em Dourado são três empresas, mas os planos são de expandir ainda mais.
A Mercedes Benz é a marca que atinge o maior número de grupos, como caminhões, vans e carros de passeio. Na última semana foi lançado o novo Axor. Caminhão modelo 2026 que traz força, inovação e tecnologia de ponta para quem vive na estrada. Tudo isso com mais potência, conforto e eficiência.
Confira a entrevista na íntegra: