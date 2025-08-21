Com 35 empresas, Feira de Profissões acontece nesta sexta no Centro de Convenções em Dourados

Dourados recebe nesta sexta-feira (22), a primeira edição da Feira de Profissões, que acontece no Centro de Convenções Antônio Tonani. O evento é aberto ao público com atividades das 8h às 21h30 e deve atrair principalmente estudantes do terceiro ano do ensino médio, acadêmicos e pessoas em início de carreira.

Mais de 35 empresas confirmaram participação na feira, algumas delas com vagas abertas.

Além do contato com empregadores, a feira terá mesas-redondas, minicursos e palestras sobre carreira, comportamento e escolhas profissionais. A proposta é que os estudantes possam compreender melhor as expectativas das empresas e também refletir sobre seus próprios interesses.

A Feira de Profissões também terá um concurso de cosplay, unindo descontração e criatividade à programação. A expectativa é atrair o público jovem não apenas para conhecer o mercado, mas também para se conectar de maneira mais leve com o universo profissional.

SERVIÇO:

Quando: 22 de agosto de 2025

Onde: Centro de Convenções Antônio Tonani

Horário: das 8h às 21h30 (concurso no período noturno)