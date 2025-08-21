Veículos de Comunicação
Oportunidade

Com 35 empresas, Feira de Profissões acontece nesta sexta no Centro de Convenções em Dourados

Kátia Kuratone

Mais de 35 empresas confirmaram participação na feira, algumas delas com vagas abertas. (Divulgação)
Mais de 35 empresas confirmaram participação na feira, algumas delas com vagas abertas. (Divulgação)

Dourados recebe nesta sexta-feira (22), a primeira edição da Feira de Profissões, que acontece no Centro de Convenções Antônio Tonani. O evento é aberto ao público com atividades das 8h às 21h30 e deve atrair principalmente estudantes do terceiro ano do ensino médio, acadêmicos e pessoas em início de carreira.

Mais de 35 empresas confirmaram participação na feira, algumas delas com vagas abertas.

Além do contato com empregadores, a feira terá mesas-redondas, minicursos e palestras sobre carreira, comportamento e escolhas profissionais. A proposta é que os estudantes possam compreender melhor as expectativas das empresas e também refletir sobre seus próprios interesses.

A Feira de Profissões também terá um concurso de cosplay, unindo descontração e criatividade à programação. A expectativa é atrair o público jovem não apenas para conhecer o mercado, mas também para se conectar de maneira mais leve com o universo profissional.

SERVIÇO:

Quando: 22 de agosto de 2025
Onde: Centro de Convenções Antônio Tonani
Horário: das 8h às 21h30 (concurso no período noturno)

