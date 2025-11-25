Veículos de Comunicação
Início Dourados

ENTREVISTA

Com 39 anos, Estrela Auto Peças nasceu em Ponta Porã e expandiu com filiais em Campo Grande e Dourados

Kátia Kuratone

Entrevista com José Luiz dos Reis Chaves, proprietário da Estrela Auto Peças. (Foto: Raíssa Vitória)
O entrevistado do quadro Vitrine de Negócios desta terça-feira (25) é o proprietário da empresa Estrela Auto Peças, José Luiz dos Reis Chaves. Com 39 anos de atuação no mercado sul-mato-grossense, ele contou sobre a trajetória da empresa que nasceu em Ponta Porã e expandiu para Campo Grande e Dourados.

“Eu era gerente de peças, convidei o subgerente e mais um balconista mais antigo e montamos uma pequena empresa, depois de sete anos eu comprei a parte dos outros ex-sócios e segui sozinho desde então. E com 15 anos de empresa resolvi montar uma filial em Campo Grande. E depois, em 2011, a terceira filial aqui em Dourados”, relatou.

Confira a entrevista:

