Início Dourados

REAJUSTE

Com aumento no preço cesta básica custa 47% dos salário mínimo

Jhonatan Xavier

Valor da cesta básica em Dourados representa mais de 47% do salário mínimo / Foto: Reprodução/EBC/Arquivo
Valor da cesta básica em Dourados representa mais de 47% do salário mínimo / Foto: Reprodução/EBC/Arquivo

Levantamento divulgado pelo curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia (FACE/UFGD), aponta que o valor dos itens que compõe a cesta básica está mais caro em Dourados. A pesquisa foi realizada entre a última semana de setembro e a primeira de outubro, no comparativo entre setembro e agosto, houve aumento de 0,94%, com isso, a cesta básica na maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul equivale à 47,33% do salário mínimo.

Conforme as informações, os 13 produtos essenciais que compõem a cesta básica totalizaram R$ 718,42, o que representa 47,33% do salário mínimo vigente que atualmente está em R$ 1.518,00. Em agosto, o custo era de R$ 711,72, equivalente a 46,89% do mínimo.

A pesquisa leva em consideração os produtos estabelecidos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), sendo açúcar, arroz, banana, batata, café, carne, farinha de trigo, feijão, leite, margarina, óleo de soja, pão francês e tomate.

Entre os 13 itens pesquisados, 11 registraram aumento de preço, onde a batata teve o maior reajuste, com alta de 12,10%, seguida pela farinha de trigo (8,89%), óleo de soja (5,71%), carne (3,99%), arroz (3,08%) e café (1,78%). Apenas dois produtos apresentaram redução, a banana, com queda de 11,29%, e o tomate com 8,28%.

Também foi registrado diferença no preço entre os estabelecimentos, R$ 94,00 entre o mercado de maior e menor preço, valor que representa 12,59% do valor da cesta.

A FACE/UFGD ainda aponta leve redução no poder de compra do trabalhador de Dourados no mês de setembro, devido ao aumento dos alimentos.

